Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2350-2380п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в диапазоне 2350-2380 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торгов в России с незначительным отклонением или с понижением не более 1% по индексу Мосбиржи в диапазоне 2350-2380 пунктов. В первой половине дня не исключена умеренная просадка индекса под влиянием подешевевших нефтяных фьючерсов. Вместе с тем позитивное закрытие торгов в России в среду пока не располагает к агрессивным распродажам в акциях", - пишет эксперт в комментарии.

Также Манжос указывает, что ближайшими поддержками для индекса Мосбиржи выступят уровни 2340, 2320 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2420 пунктов.

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