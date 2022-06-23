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23 июня 2022 года 09:25

Цены на нефть продолжают падать

Уолл-стрит закрылась в небольшом минусе в среду. Фондовые индексы крупнейших государств АТР меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг.

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в среду после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в США и приближения показателя к целевому уровню в 2%, сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената.

"В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл.

В настоящее время ключевая ставка по-прежнему находится на сравнительно низком уровне, и Федрезерву потребуется поднять её выше 2,5% - то есть выше уровня, считающегося нейтральным, добавил он. Нейтральной ставкой считается такой уровень, при котором рост экономики не замедляется и не стимулируется.

"Для начала устойчивого ралли фондового рынка нам нужно увидеть, что инфляция и "ястребиный" настрой Федрезерва достигли пика", - отметил основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 0,4% по итогам торгов в Нью-Йорке после роста на 9,4% накануне. Ранее глава компании Илон Маск сообщил о планах сократить штат сотрудников на 3,5%.

Котировки La-Z-Boy Inc. увеличились на 7,9% после того, как производитель мебели отчитался о лучшей, чем ожидалось, отчетности за минувший финквартал.

Капитализация консалтинговой компании Korn Ferry (SPB: KFY) выросла на 5,2%, также благодаря сильной квартальной отчетности и позитивному прогнозу.

Рыночная стоимость Chesapeake Energy (SPB: CHK) снизилась на 0,9% на фоне падения цен на энергоносители и несмотря на сообщение компании об увеличении программы выкупа своих акций вдвое - до $2 млрд. Она будет действовать до конца 2023 года.

Другая энергетическая компания, Diamondback Energy (SPB: FANG), объявила об изменении дивидендной политики. Совет директоров компании одобрил план, согласно которому с третьего квартала на выплаты акционерам будет направляться не менее 75% свободных денежных средств по сравнению с нынешними 50%, говорится в сообщении. Акции Diamondback подешевели на 4,7%.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,15% - до 30483,13 пункта.

Лидерами снижения в индексе стали бумаги Dow Inc. (SPB: DOW) (-4,75%), а также Caterpillar (SPB: CAT) Inc. и Chevron Corp. (SPB: CVX) (-4,4%). В числе лидеров роста оказались акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) (+1,95%), а также Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (+1,6%).

Standard & Poor''s 500 понизился на 0,13% - до 3759,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,15% и составил 11053,08 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг на фоне снижения американского фондового рынка из-за опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок, который может замедлить рост мировой экономики.

Трейдеры оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в США и приближения показателя к целевому уровню в 2%, сказал Пауэлл. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил он.

В настоящее время ключевая ставка по-прежнему находится на сравнительно низком уровне, и Федрезерву потребуется поднять ее выше 2,5% - то есть выше уровня, считающегося нейтральным, - когда рост экономики не замедляется и не стимулируется, добавил он.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 мск не продемонстрировал изменений.

В лидерах роста среди компонентов индикатора находятся акции Tokyu Corp (+2,8%), Sapporo Holdings Ltd. (+2,7%) и Tokyo Tatemono Co. Ltd. (+2,6%).

Тем временем лидерами падения являются акции Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (-6,6%), Shionogi & Co. Ltd. (-5,3%) и Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (-5,2%).

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растут на 1,9%, производителя потребительской электроники Sony - снижаются на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 по московскому времени увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Лидерами роста на торгах в Гонконге являются акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+9,4%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+6,6%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,5%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor увеличилась на 0,3%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - не изменилась.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%.

Капитализация производителя аккумуляторов Novonix Ltd. упала на 9,3%, платежной системы Zip Co. - на 16,3%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 1,4% и 1,9% соответственно.

Тем временем стоимость крупнейших банков страны выросла: Commonwealth Bank - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,8%, Westpac - на 0,9% и Australia & New Zealand Banking Group - на 1,6%.

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл, выступавший накануне в банковском комитете Сената, сообщил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией потребует подъема ставок, достаточно высокого для того, чтобы спровоцировать рецессию в экономике США.

"Экономический спад несет в себе риски для спроса на нефть, и это должно снять проблему нехватки предложения на рынке", - отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. "Мы уже видим, что прогнозы экспертов в отношении спроса снижаются", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $109,83 за баррель, что на $1,91 (1,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,91 (2,5%), до $111,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,1 за баррель, что на $2,09 (1,97%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,33 (3%), до $106,19 за баррель.

Консенсуса среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на данный момент нет. Так, эксперты Goldman Sachs отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв "не может печатать сырьевые товары". Citi, при этом, прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Официальные данные о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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