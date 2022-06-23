"Финам" установил рекомендацию "на уровне рынка" для бумаг Татнефти

"Финам" присвоил обыкновенным и привилегированным акциям "Татнефти" рекомендацию "на уровне рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций "Татнефти" в последние месяцы смогли отыграть основную часть февральского падения. Краткосрочно эмитент слабо страдает от европейских ограничений, так как основные экспортные поставки сырой нефти компания осуществляет через нефтепровод "Дружба", который не попал под эмбарго. Сочетание краткосрочной устойчивости к санкциям, высоких цен на нефть и сильных финансовых показателей и позволило акциям "Татнефти" выглядеть "лучше рынка" в последние месяцы, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - На более долгосрочном горизонте, когда ЕС откажется и от большей части трубопроводных поставок российской нефти, мы полагаем, что "Татнефти" из географических соображений будет сложнее конкурентов перенаправить экспортные потоки на альтернативные рынки. Кроме того, из-за роста цены акций "Татнефть" по мультипликаторам стала выглядеть дороже большинства российских нефтяников".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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