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22 июня 2022 года 19:36

Рубль закрыл торги среды ростом к доллару и снижением к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 22 июня. Доллар США упал, евро, напротив, подрос на "Московской бирже" по итогам торгов среды, ранее в ходе торгов обе валюты обновили семилетние минимумы; рубль незначительно изменился к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных парах, отражающей падение доллара к евро на рынке Forex.

Курс доллара США составил 53,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 53 руб./$1 впервые с 3 июня 2015 года. Евро стоил 56,43 руб./EUR1, подорожав на 16,5 копейки. В ходе утренних торгов евро снижался до отметки 55,01 руб./EUR1 впервые с 26 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,95 копейки - до 54,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и слегка понизился к евро по итогам торгов среды, растеряв рост первой половины дня. Динамику валютных пар на внутреннем валютном рынке определяло падение доллара к евро на рынке Forex на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в ходе выступления в банковском комитете Сената Конгресса США. Он подтвердил, что ФРС планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, однако участники рынков не увидели в его словах более ястребиных ноток, чем ранее.

"В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. "У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС.

Федрезерв на минувшей неделе повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

Пауэлл сказал, что ФРС необходимо будет сохранять гибкость в вопросе корректирования ставок, однако отметил, что американский ЦБ постарается избежать создания новых поводов для неопределенности. "Инфляция определенно остается неожиданно высокой в течение последнего года, и дальнейшие сюрпризы возможны", - отметил в среду глава ФРС.

Президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ, который предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, в целях исполнения обязательств перед держателями, чьи права на суверенные евробонды учитываются в иностранном депозитарии, РФ "вправе направить" российскому центральному депозитарию заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа "И". Бенефициарами по счету типа "И" являются держатели евробондов РФ.

Индексация средств, зачисленных на счет типа "И", производится по формирующемуся на внутреннем рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой номинированы евробонды.

Указ предписывает правительству в 10-дневный срок определить перечень уполномоченных банков, привлекаемых для осуществления платежей держателям российских евробондов. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что для этих целей будут привлекаться банки, сохраняющие возможность работать с валютой.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.

Средства юридических лиц в российских банках в мае значительно выросли - на 859 млрд рублей, или на 2,2%, преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора". "Такой существенный приток в значительной степени может быть обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров", - считает ЦБ.

Регулятор отмечает, что увеличились как рублевые остатки корпоративных клиентов банков (+425 млрд рублей), так и валютные (+$6,1 млрд, или +434 млрд рублей).

Росбанк (MOEX: ROSB) с 4 июля начинает взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Ежемесячная комиссия в размере 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах. Процент рассчитывается на совокупный остаток, если открыто несколько счетов. Суммируются остатки только на текущих счетах, за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, курс евро утром в среду обновил минимум с 2015 года, однако позднее европейская валюта отыграла утерянные позиции и снова поднялась выше уровня в 56 руб./EUR1. Относительно доллара рубль выглядит более уверенно - курс американской валюты обновляет минимумы на протяжении третьего торгового дня подряд, а в среду в моменте опускался ниже уровня в 53 руб./$1. "При этом если в начале недели рубль дорожал на фоне роста нефтяных цен, то сегодня, несмотря на то, что баррель Brent дешевеет, российская валюта продолжает укрепляться. Одним из факторов укрепления рубля, вероятно, выступает рост издержек на хранение средств в валюте на фоне увеличения комиссий со стороны банков, а также обсуждаемых изменений в законодательстве, в случае принятия которых банкам будет разрешено вводить комиссии на депозиты компаний, так что выплаты по комиссиям потенциально смогут превышать начисленные по этим депозитам проценты. Если говорить о зарубежных новостях, то в среду глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления перед банковским комитетом Сената США подтвердил приверженность регулятора к возвращению инфляции к цели в 2%, а также указал на то, что рыночные ожидания уже отражают будущие повышения ставки, а последние индикаторы инфляции указывают на необходимость ускорить темпы ужесточения политики регулятором", - отмечает Беспалов.

"В среду, 22 июня, российский рубль продолжил дорожать. Курс рубля обновил очередные максимумы с июня 2015 года без видимых причин. В пользу рубля все так же играет наличие профицита торгового баланса с низким спросом на валюту со стороны импортеров. Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил о проработке варианта с созданием международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Основным фактором непрекращающегося укрепления рубля остается отсутствие достаточного спроса на инвалюту из-за медленного восстановления импорта, который в предыдущие месяцы испытал сильное снижение под воздействием геополитики и санкций. В то же время предложение инвалюты остается высоким. Хотя экспортеры больше не обязаны продавать свою валютную выручку, многие компании, в том числе из других секторов, а также частные лица стремятся избавиться от безналичной инвалюты, опасаясь проблем с такими операциями и счетами из-за возможных санкций, в том числе затрагивающих инфраструктуру российского валютного рынка. Соответственно, пока этот дисбаланс, вызванный в том числе большой санкционной неопределенностью, будет сохраняться, рубль может продолжать планомерно укрепляться. Дополнительным фактором снижения доллара и евро у нас выступает массовая принудительная ликвидация маржинальных позиций тех, кто покупал эти валюты на более высоких уровнях. Это создает самоусиливающееся падение котировок, а стабилизовать валютные курсы некому: ЦБ из-за санкций проблематично покупать западные валюты. К тому же продолжается продажа газа в ЕС за рубли, что выступает еще одним фактором снижения у нас котировок евро, а через кросс-курсы - и доллара к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки немного сократили темпы снижения вечером в среду, ранее они приближались к минимуму за шесть недель из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в среду составляет $111,64 за баррель, что на 2,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,34 за баррель, что на 2,9% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Участники нефтяного рынка следили за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. В ходе выступления Пауэлл выразил решимость продолжить повышение ключевой ставки в США для сдерживания инфляции, несмотря на риски рецессии.

Также в центре внимания трейдеров находятся попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США.

РФ наращивает поставки нефти в Китай и Индию, заявил Путин в обращении участникам делового совета стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). По его словам, деловые круги стран БРИКС расширяют взаимовыгодные связи с Россией, "в свою очередь расширяется российское присутствие в странах БРИКС". "Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию", - заметил глава российского государства.

После введения санкций ЕС, Великобритании и США в отношении импорта российской нефти на рынке начали говорить об увеличении ее экспорта в страны Азии, в частности в Китай и Индию. Подтверждением этому были также слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что российские компании переориентируют поставки на восток. В настоящее время статистика экспорта недоступна.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июня на 1,4293 рубля, до 53,2788 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,6259 рубля, до 55,8307 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 1,4032 рубля по отношению ко вторнику и составил 53,2638 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,3308 рубля и составил 53,2735 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 862,575 млн, из которых $1 млрд 23,923 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 838,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,6982 рубля, до 55,8199 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,5138 рубля, до 55,8728 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR914,043 млн, из которых EUR224,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR689,053 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,24% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,51% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 11 б.п. - до 9,66% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 18 б.п. каждая - до 9,67%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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