Дебютный выпуск облигаций Whoosh привлекателен для покупок - "Финам"

Дебютный выпуск корпоративных облигаций Whoosh выглядит достаточно привлекательно для покупок, считают аналитики "Финама".

"За снижением ставок и сужением спредов во всех эшелонах следует активное восстановление рынка первичных размещений, появляются новые интересные имена. 24 июня Whoosh - ведущая компания в сфере кикшеринга (аренда электросамокатов и электровелосипедов) - будет собирать заявки на дебютный выпуск биржевых облигаций. По нашему мнению, выпуск является достаточно привлекательным, учитывая хорошую премию и ограниченные риски", - пишут эксперты инвестиционной компании в комментарии.

Дальнейшее развитие Whoosh, по мнению аналитиков "Финама", будет обеспечиваться за счет следующих факторов:

- Увеличение популярности средств индивидуальной мобильности.

- Привлечение новых пользователей путем расширения географии присутствия и увеличения парка.

- Совершенствование платформы и, как следствие, увеличение эффективности управления процессами.

Сложившиеся в отрасли тенденции будут благоприятно влиять на бизнес участников рынка и оказывать позитивное влияние на операционные и финансовые показатели эмитента в будущем, отмечают в инвесткомпании.

Также эксперты указывают и возможные риски:

- Законодательное регулирование.

- В связи с высоким уровнем инфляции у населения сокращаются реальные располагаемые доходы, что транслируется в снижение спроса на услуги аренды средств индивидуальной мобильности.

- Относительно невысокие масштабы бизнеса и отсутствие диверсификации выручки.

- Высокая зависимость от ключевого поставщика транспортных средств и комплектующих частей.

- Валютный риск. Компания зарабатывает в рублях, а закупки осуществляет в иностранной валюте.

- Порча транспортных средств со стороны клиентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.