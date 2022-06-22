Акции ЛУКОЙЛа привлекательны для покупок на текущих уровнях - "Русс-Инвест"

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" обладают шансами на рост в перспективе, считает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Мы считаем, что акции "ЛУКОЙЛа" привлекательны для покупки на текущих уровнях и ниже с указанием уровня "защитного закрытия позиции" ("стоп-лосс") на отметках ниже 3860-3680 рублей за штуку. От текущих уровней это составляет дельту снижения от 7% . Перспектива движения к уровням в 4750 рублей составляет прибавку 12,84%, в то время как перспектива движения к уровням 5000-5500 рублей ориентировочно может принести инвесторам прибыль от 20%", - указывает эксперт в комментарии.

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