Рубль днем несколько растерял темпы роста, отошел от утренних максимумов к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 22 июня. Доллар США и евро отыграли небольшую часть потерь первой половины торгов, но продолжают умеренно дешеветь на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей июня, однако снизил темпы роста в условиях падающей нефти.

Курс доллара США составил 53,19 руб./$1 в 10:28 МСК, что на 58,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 53 руб./$1 впервые с 3 июня 2015 года. Евро стоил 55,82 руб./EUR1, подешевев на 44,5 копейки. В моменте евро снижался до отметки 55,01 руб./EUR1 впервые с 26 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,06 копейки - до 54,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного отошел от максимальных значений за последние семь лет, достигнутых в ходе утренней сессии, но продолжает умеренно повышаться к доллару и евро. Поддержку рублю оказывает спрос со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые платежи июня, которые состоятся в начале следующей недели.

Средства юридических лиц в российских банках в мае значительно выросли - на 859 млрд рублей, или на 2,2%, преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора". "Такой существенный приток в значительной степени может быть обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров", - считает ЦБ.

Регулятор отмечает, что увеличились как рублевые остатки корпоративных клиентов банков (+425 млрд рублей), так и валютные (+$6,1 млрд, или +434 млрд рублей).

Росбанк (MOEX: ROSB) с 4 июля начинает взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Ежемесячная комиссия в размере 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах. Процент рассчитывается на совокупный остаток, если открыто несколько счетов. Суммируются остатки только на текущих счетах, за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект, который предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. Он пообещал, что инвесторы, которые получат выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях и конвертируют их в валюту, смогут вывести ее из России без ограничений.

Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.

"Во вторник рубль подорожал более чем на 3% и сохраняет боевой настрой в ходе сегодняшней сессии. Пара "доллар-рубль" впервые за семь лет нарушила целостность уровня 53 руб./$1 и передвинула долгосрочные минимумы до 52,8 руб./$1, после чего отскочила, но так и осталась в минусе. По мере приближения цен к отметке 50 руб./$1 активизируются разговоры о том, что российская валюта вот-вот исчерпает потенциал роста и начнет готовить почву для разворота. Однако разница спроса и предложения по-прежнему играет в пользу укрепления рубля, а у государства, по сути, не осталось действенных рычагов, чтобы подогреть спрос на иностранную валюту. В течение дня тенденция укрепления нашей валюты, вероятно, сохранится. Пара продолжит рваться в направлении отметки 50 руб./$1, в том числе с подачи подготовки экспортеров к пику налоговых выплат", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во вторник рубль продолжил дорожать и достиг 53,8 за доллар, укрепившись на 3%. Совокупный оборот торгов на валютном рынке вырос - с $3,2 млрд до $5 млрд. Тем не менее оборот по паре "евро-рубль" в $1,4 млрд все еще остается достаточно низким (в среднем за последний месяц - $1,92 млрд), то есть пик продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат 27-28 июня еще впереди. (. . .) Укрепление рубля продолжилось и сегодня утром: пара "доллар-рубль" спустя полчаса после начала сессии торговалась около 53,3 руб./$1. Мы ожидаем, что сегодня она приблизится к 52 руб./$1, то есть покажет сопоставимый со вчерашним днем результат. При этом в ближайшие дни рубль может дорожать опережающими темпами к евро, как это было в предыдущий налоговый период. Сегодняшнее снижение цен на нефть на глобальных рынках не помешает этому - в последнее время внутридневная чувствительность обменного курса к этой переменной невысока. На внешних рынках сегодня ключевым событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Сенатом США, в ходе которого он может подтвердить твердое намерение ФРС активно ужесточать монетарную политику", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в среду после роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $109,34 за баррель, что на 4,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,81 за баррель, что на 5,21% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров находятся попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

В четверг трейдеры будут ждать официальных данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

РФ наращивает поставки нефти в Китай и Индию, заявил президент Владимир Путин в обращении участникам делового совета стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). По его словам, деловые круги стран БРИКС расширяют взаимовыгодные связи с Россией, "в свою очередь расширяется российское присутствие в странах БРИКС". "Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию", - заметил глава российского государства.

После введения санкций ЕС, Великобритании и США в отношении импорта российской нефти на рынке начали говорить об увеличении ее экспорта в страны Азии, в частности в Китай и Индию. Подтверждением этому были также слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что российские компании переориентируют поставки на восток. В настоящее время статистика экспорта недоступна.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,24% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,51% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 11 б.п. - до 9,66% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 18 б.п. каждая - до 9,67%.