Рубль, вероятно, продолжит укрепление в ближайшее время - BCS Express

Рубль, вероятно, продолжит укрепление в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Основным фактором непрекращающегося укрепления рубля остается отсутствие достаточного спроса на инвалюту из-за медленного восстановления импорта, который в предыдущие месяцы испытал сильное снижение под воздействием геополитики и санкций, - пишет аналитик инвесткомпании. - В то же время предложение инвалюты остается высоким. Хотя экспортеры больше не обязаны продавать свою валютную выручку, многие компании, в том числе из других секторов, а также частные лица стремятся избавиться от безналичной инвалюты, опасаясь проблем с такими операциями и счетами из-за возможных санкций, в том числе затрагивающих инфраструктуру российского валютного рынка".

Соответственно, указывает Бабин, пока этот дисбаланс, вызванный в том числе большой санкционной неопределенностью, будет сохраняться, рубль может продолжать планомерно укрепляться. "Дополнительным фактором снижения доллара и евро у нас выступает массовая принудительная ликвидация маржинальных позиций тех, кто покупал эти валюты на более высоких уровнях. Это создает самоусиливающееся падение котировок, а стабилизовать валютные курсы некому, ЦБ из-за санкций проблематично покупать западные валюты. К тому же продолжается продажа газа в ЕС за рубли, что выступает еще одним фактором снижения у нас котировок евро, а через кросс-курсы и доллара к рублю", - отмечает эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.