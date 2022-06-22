Инвесторам стоит обратить внимание на акции Мечела - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Мечела", считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Рост спроса на уголь со стороны азиатских партнеров позитивен для компании, отмечают эксперты.

- Угроза энергетического кризиса в Индии привела к значительному росту импорта российского угля в страну: только за первый квартал 2022 года Россия поставила в Индию более 40% от объемов всего прошлого года. При этом ожидается, что наращивание поставок и во втором квартале текущего года. Дисконт, с которым осуществляются поставки российского угля, ведет к росту импорта и в Китае: в мае импорт российского угля в Китае вырос на 51% по сравнению с предыдущим месяцем.

- "Мечел" продолжает генерировать существенный денежный поток, сохранение высоких цен на уголь может обеспечить рост финансовых показателей компании.

- За последний год "Мечел" существенно сократила долговую нагрузку: соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2021 года составило 2,3х против 7,9х годом ранее. При сохранении высоких цен на уголь "Мечел" сможет и дальше улучшать свои кредитные метрики.

- Компания торгуется с дисконтом к своим историческим значениям с мультипликаторами P/E на уровне 0,6х и EV/EBITDA в 2,8х.

"Мечел" - горнодобывающая и металлургическая компания, объединяющая более 20 промышленных предприятий. В структуре EBITDA горнодобывающий сегмент занимает около 63%, металлургический - 36%, энергетический - 1%.

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