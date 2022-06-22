"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $95

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $95 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"1 июля ожидается решение FDA по препарату Vaxneuvance. Речь идет о 15-валентной вакцине от пневмококковой инфекции для детей. Компания ожидает одобрения на применение вакцины для детей в возрасте от 6 недель до 17 лет, при этом FDA предоставило вакцине статус приоритетного рассмотрения", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $95. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $82 риск на портфель составит 0,68%", - указывают эксперты.

Merck & Co. - международная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в США, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.

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