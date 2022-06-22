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22 июня 2022 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ПИКа" с целью 720 руб
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ГК ПИК" с целевой ценой 720 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 572 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что Минфин РФ разработал проект постановления, согласно которому ставка по льготной ипотеке будет снижена с 9% до 7%. Мера может поддержать первичный рынок жилья, где продажи, финансируемые льготной ипотекой, составляют 80%. аналитики ожидают постепенного восстановления спроса на недвижимость, наибольший эффект можно будет увидеть уже в IV квартале 2022г. "С технической точки зрения бумага закрепилась выше уровня сопротивления. Открывать позицию стоит от текущего уровня с целью 720 рублей. При покупке на 3% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 572 рублей риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - отмечают эксперты "Финама". ПАО "ПИК СЗ" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Компания реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны, а в 2021г запустила свой первый зарубежный проект на Филиппинах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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