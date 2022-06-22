S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3710-3760п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3710-3760 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается у нижней границы нисходящего канала, от которой способен опуститься в диапазон 3600-3700 пунктов, чему не противоречит отсутствие сигнала MACD к развороту. RSI находится в нейтральной зоне", - пишут эксперты инвесткомпании.

Основные фондовые индексы США накануне неожиданно уверенно развернулись вверх, хотя, на взгляд аналитиков, сильных фундаментальных предпосылок для этого не сложилось, а негативные факторы сохраняют свое влияние. Согласно вышедшим вчера данным, продажи жилья на вторичном рынке Штатов в мае снизились на 3,5% м/м, до 5,41 млн. Растущие ставки по ипотечным кредитам и инфляция цен на жилье ослабляют покупательский спрос. Также не добавляет оптимизма очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в китайских Шэньчжэне и Макао, из-за чего в этих городах могут быть введены дополнительные карантинные ограничения.

По мнению стратегов "Фридом Финанс", важным для инвесторов событием этой среды станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената. Рынок ожидает новой информации относительно будущих повышений процентных ставок и свежих комментариев по поводу состояния американской экономики.

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