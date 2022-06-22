Рубль останется в диапазоне 51,8-53,8 руб./$1 до завершения торгов среды - "Фридом Финанс"

Рубль вряд ли выйдет из диапазона 51,8-53,8 руб./$1 до завершения торгов среды, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Пара USD/RUB в моменте падает на 1,02%, до 53,22 руб./$1. EUR/RUB корректируется на 0,33%, до 55,93 руб./EUR1. На открытии торгов рубль против доллара укреплялся даже до 52,8 руб./$1, обновляя минимумы с июня 2015г, а против евро - до 55,01 руб./EUR1, достигнув значений 2014г. Распродажа валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат и низкий спрос на нее из-за падения объемов импорта подогреваются отрицательными ставками по валютным депозитам и отменой внутренних валютных переводов многими крупными банками в РФ. Сегодня к концу текущей сессии основные пары USD/RUB и EUR/RUB, на наш взгляд, будут двигаться в диапазонах 51,8-53,8 руб./$1 и 54,85-57,5 руб./EUR1 соответственно", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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