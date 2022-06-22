Доходности ОФЗ могут продолжить снижение до конца 2022г - Райффайзенбанк

Доходности ОФЗ могут продолжить снижение до конца текущего года, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"После июньского заседания ЦБ РФ рынок ОФЗ оказался в локальном равновесии - доходности вдоль кривой закрепились вблизи 9%, - пишут эксперты банка. - Этот уровень был достигнут еще на неделе до решения регулятора, что говорит о том, что само снижение ставки и сигнал на будущее не стали сюрпризом для рынка. Действительно, в условиях ограничений, связанных с санкциями (Минфин пока не предлагает рынку новых выпусков, а круг инвесторов оказался ограничен), направление и скорость монетарной политики стали определяющими факторами для рынка локального госдолга. Так, по нашим оценкам, изменение доходности 10-летних ОФЗ с конца марта было связано со снижением заложенной в ней форвардной однолетней ставки (сейчас она находится вблизи 8%). Такой уровень ставок в целом согласуется с нашим базовым прогнозом (мы ожидаем ключевую ставку на уровне 8% в конце 2022г)".

По мнению аналитиков, при позитивной ценовой динамике (если инфляция будет развиваться ближе к нижней границе актуального прогнозного диапазона ЦБ 14-17% г./г.) и соответствующих действиях регулятора (например, снижение ставки на ближайшем заседании - в конце июля) доходности вполне могут продолжить снижение в течение года.

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