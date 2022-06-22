Рынок акций РФ упал ниже 2350п по индексу Мосбиржи на фоне снижения нефти и роста рубля

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил падение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась ниже $110 за баррель); индекс Мосбиржи упал ниже 2350 пунктов на фоне продолжающегося укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2342,14 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1383,73 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,8%.

Доллар упал до 53,31 рубля (-0,47 рубля), минимум сессии - 52,8 руб./$1 - минимум с 3 июня 2015 года.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Накануне вечером стало известно, что российским банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) разрешено проведение сделок с нерезидентами из недружественных государств, при проведении которых иностранные ценные бумаги, принадлежавшие по состоянию на 22 февраля 2022 года российским банкам, НФО, а также их клиентам-резидентам, отчуждаются в собственность таких нерезидентов.

Такое решение приняла 8 июня подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сообщил Минфин РФ. Запрет на осуществление подобных сделок был установлен указом президента РФ от 1 марта 2022 года № 81.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду рынки акций должны сократить торговую активность перед выступлением главы Федрезерва, падающая нефть оказывает давление на российские нефтяные бумаги, слишком крепкий рубль и новации в налогообложении НДПИ ведут к распродажам акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций готовится к новым санкциям ЕС, которые на этот раз, вероятно, коснутся золотодобывающего сектора.

Нефтяной рынок перешел в очередную фазу нисходящей коррекции и проверяет на прочность среднесрочные поддержки $110,5 и $107 за баррель для сортов Brent и WTI соответственно (средние полосы Боллинджера недельного графика), что может предвещать развитие падения вплоть до района $95 и $90 (нижние полосы Боллиджера недельных графиков). Фундаментально давление на котировки оказывают высказывания президента США Байдена о возможной отмене налога на бензин в стране в рамках борьбы с высокими ценами, а также призывы президента к нефтяным компаниям по увеличению переработки нефти. В четверг Байден должен встретиться с несколькими представителями крупнейших нефтяных компаний.

Индекс МосБиржи накануне не устоял выше 2400 пунктов и в среду проверяет на прочность поддержку 2340 пунктов. Ближайшая поддержка для индекса РТС расположена у 1350 пунктов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что заявления Пауэлла будут указывать на сохранение курса повышения ставок, а также на невысокую вероятность рецессии. Однако вряд ли таких заявлений будет достаточно, чтобы инвесторы перестали распродавать свои позиции. Поэтому в среду ожидается сохранение негативного настроя на рынках.

Сильный рубль препятствует росту акций российских сырьевых компаний, что оказывает негативное давление на общий сантимент рынка. В среду индекс МосБиржи может отступить в диапазон 2320-2370 пунктов ввиду коррекции цен на товарных площадках, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду преобладание негативных настроений может привести к уходу индекса МосБиржи в диапазон 2320-2340 пунктов. При этом российский рынок в целом продолжает двигаться в консолидации в виде сходящегося треугольника и до выхода за его границы говорить о направленном движении преждевременно.

В валютной секции "Мосбиржи" рубль может продолжить укрепление из-за избыточных продаж иностранной валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат 27 июня. Также фактором в пользу роста рубля выступает низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения, полагает Зварич.

В США во вторник индексы выросли после длинных выходных на 2,2-2,5%. В понедельник биржи США не работали из-за праздника, а по итогам прошлой недели фондовые индексы продемонстрировали сильнейший спад более чем за два года.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на высокой инфляции и действиях Федеральной резервной системы по ее сдерживанию, пишет MarketWatch.

Тем временем, в среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX упали на 1,2-2,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снизился на 1,8%).

В целом рынки находятся в выжидательном настроении перед выступлением в среду и четверг председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. В пятницу Мичиганский университет опубликует рассчитываемый им индекс доверия потребителей к экономике США за июнь, в котором также учитываются инфляционные ожидания населения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Потребительские цены в Великобритании в мае подскочили на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 9%, и обновила максимум более чем за 40 лет. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем также прогнозировали майскую инфляцию на уровне 9,1%.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены вновь падают в ожидании статистики по запасам в США; цена Brent находится на $4,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $109,85 за баррель (-4,2% и +0,5% во вторник), августовская цена WTI - $104,43 за баррель (-4,7% и +1,4% накануне).

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-5,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-2,6%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,2%).

Подорожали бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+18,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,44 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 785,09 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").