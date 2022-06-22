Размещение новых акций укрепит позиции Ленты - ПСБ

Размещение новых акций "Ленты" в качестве оплаты за покупку "Утконоса" укрепит позиции компании на рынке мегаполисов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Лента" завершила размещение новых акций в пользу своего основного акционера - "Севергрупп" - в качестве оплаты за покупку онлайн-ритейлера "Утконос". Компания разместила по закрытой подписке 18399265 акций (77,99% от объема выпуска) по цене 1087 рублей за бумагу. После размещения допэмиссии капитал "Ленты" увеличился на 18,9%. Исходя из заявлений компании, "Утконос" сохранится в качестве отдельного бренда и совместно с "Лента" онлайн будут создавать систему e-grocery ритейлера. Мы считаем, эта сделка скажется позитивно на финансовых показателях компании на горизонте года и позволит усилить позиции "Ленты" на рынке мегаполисов", - пишут аналитики банка.

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