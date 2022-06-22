Затяжное повышение ставок ФРС может спровоцировать дальнейшее снижение S&P 500 - "Открытие Инвестиции"

Затяжное повышение ставок со стороны ФРС может слишком сильно замедлить экономику США и спровоцировать дальнейшее снижение индекса S&P 500, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

"У ФРС США остается все меньше способов правильно провести денежно-кредитную политику, чтобы бороться с чрезмерным спросом, который вызывает повышательное ценовое давление. Ключевым риском для рынка остается тот факт, что агрессивное повышение ставок может слишком сильно замедлить экономику, увеличивая риск того, что она скатится в рецессию, - пишет Авсейко. - При этом возрастает риск негативного пересмотра прогноза по EPS компаний, входящих в индекс S&P 500, что может указывать на отрицательную реальную прибыль на акцию в 2022 году. Сохранение отрицательных реальных уровней по росту EPS в длительном периоде усиливает потенциал к дальнейшему снижению по индексу S&P 500".

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