Укрепление рубля отражает неработающий механизм движения капитала и ограниченную гибкость торгового баланса - Росбанк

Укрепление рубля отражает неработающий механизм движения капитала и ограниченную гибкость торгового баланса, говорится в комментарии Росбанка.

"Укрепление рубля не сбавляет обороты, повышая накал обсуждения способов решения проблемы. К моменту написания комментария основные валютные пары локального рынка обновили очередные минимумы с 2015 года - доллар-рубль протестировал отметку 53,0, евро-рубль - 55,5, а юань-рубль - 8,0. В числе драйверов все то же множество перекосов - концентрация продаж перед налоговыми датами, подготовка к предстоящим дивидендам в летние месяцы, накопившийся избыток ликвидности на корсчетах в иностранных банках. Как мы неоднократно отмечали, все это отражает неработающий механизм движения капитала и ограниченную гибкость торгового баланса (устойчивое превышения экспортных поступлений над импортом)", - пишут аналитики банка.

Параллельно с поиском способов "ослабления" курса рубля, на поверхность обсуждения вышла тема инфраструктурного характера - поиска способов нивелировать процесс накопления избытков иностранной валюты, отмечается далее в комментарии. В частности, из наиболее интересных предложений Института ВЭБ стали: создание стейблкоина на базе "золотого рубля", разрешение на выход подсанкционных компаний на криптобиржи (или создание собственной криптобиржи), создание торгового дома для бартерной торговли, создание наднационального клирингового центра и ряд других инициатив.

"Каждая из этих инициатив не лишена положительных характеристик, однако требует более детального анализа ввиду возросшей в последнее время роли инфраструктурных рисков. В частности, создание стейблкоина может быть сопряжено с ограничениями на осуществление транзакций с Банком России и Минфином, включая транзакции с резервным золотом. Однако ключевой характеристикой стейблкоина является его конвертируемость в резервный актив, и ее нарушение может ослабить транзакционную роль "золотого рубля". Технологические препятствия также могут препятствовать выходу подсанкционных компаний на криптобиржи - влияние регуляторов на эти сегменты значительно выросло, что позволяет выборочно блокировать счета тех или иных контрагентов. В довершение, "наднациональные" механизмы клиринга будут сопряжены с политическими решениями, отсутствие которых уже сейчас отражается на альтернативных маршрутах движения иностранной валюты и ощущается российскими банками", - считают эксперты Росбанка.

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