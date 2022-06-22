Бумаги Газпрома по-прежнему наиболее привлекательны на рынке акций РФ - ПСБ

Акции "Газпрома" пока по-прежнему остаются наиболее привлекательным инструментом российского фондового рынка, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы не ожидаем, что поправка Минфина в Налоговый кодекс о временной надбавке к НДПИ на добываемый в РФ газ повлияет на решение акционеров "Газпрома" (30 июня) по выплате дивидендов за 2021 год. Негативный эффект от увеличения НДПИ компенсируется высокими экспортными ценами на газ, которые мы наблюдаем последние несколько недель, но может негативно сказаться на размере дивидендов по итогам 2022 года, что приведет к продолжительному периоду закрытия ближайшего дивидендного гэпа. В текущих условиях сохраняем позитивный взгляд на акции "Газпрома", по-прежнему считаем бумаги компании наиболее привлекательным инструментом российского фондового рынка", - пишут эксперты банка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.