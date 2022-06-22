Индекс Мосбиржи может оказаться под давлением дивидендных отсечек в июле - BCS Express

Индекс Мосбиржи может оказаться под давлением дивидендных отсечек в июле и потерять около 3,3%, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Индекс Мосбиржи в июле может ощутить на себе давление дивидендных отсечек. За месяц индекс на этом может потерять около 3,3%. Конкретно 19 июля рынок может просесть примерно на 2,7% из-за дивгэпов в "Газпроме", "Сургутнефтегазе", "Ростелекоме". В августе часть выплаченных дивидендов вернется на рынок, создавая дополнительный спрос на акции. Эффект может быть сильным, так как ликвидность рынка невысока в сравнении с ожидающимися притоками. Благодаря этому в августе рынок получит дополнительный драйвер для роста", - прогнозирует аналитик.

Неплохой идеей, на взгляд Пучкарева, может стать покупка акций голубых фишек после прохождения дивидендной отсечки "Газпрома". Влияние от притока на рынок реинвестируемых дивидендов также будет усиливаться за счет закрытия части полугодовых банковских вкладов, открытых по максимальным ставкам в марте-апреле, считает эксперт инвесткомпании. Сейчас доходности по вкладам и облигациям сильно упали, в то время как акции еще не успели отскочить, поэтому привлекательность инструмента для инвесторов выросла.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.