"Финам" рекомендует покупать акции Visa с прогнозной ценой $255,4

"Финам" рекомендует покупать акции Visa Inc. с прогнозной стоимостью $255,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 34,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Рецессия в глобальной экономике в ближайшие годы, на наш взгляд, не является неизбежной, и Visa продолжит чувствовать себя относительно неплохо в финансовом плане, выигрывая от дальнейшего повышения, пусть и более медленными темпами, глобальной экономической активности. Долгосрочные перспективы роста эмитента также выглядят неплохо и связаны с экспансией безналичных платежей в мире", - отмечает эксперт Игорь Додонов.

Visa является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 15 тысяч финансовых учреждений.

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