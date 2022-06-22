"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Минфин собирается забрать у "Газпрома" 416 млрд руб. в виде разового повышения НДПИ в 2022г. Пока неясно, приведет ли решение Минфина к пересмотру решения по дивидендам на собрании акционеров "Газпрома" 30 июня. Мы считаем, что на текущую выплату дивидендов "Газпрома" решение Минфина не повлияет. Однако дивиденды за 2022г могут быть ниже, чем прогнозировалось изначально. Эффект от этой поправки примерно равен 6-7 рублям в пересчете на дивиденды. Риск мы видим скорее в продолжении такой практики далее в течение года, однако сейчас даже при всех негативных факторах для "Газпрома" (снижение поставок в Европу, крепкий рубль, повышенный НДПИ) прогнозные дивиденды на 2022г получаются выше, чем за 2021г. Поэтому мы не меняем рекомендацию по "Газпрому", по-прежнему рекомендуем к покупке. Также отметим, что после утверждения дивидендов на ГОСА 30 июня ожидаем всплеска активности покупателей", - пишут эксперты инвесткомпании.

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