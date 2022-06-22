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22 июня 2022 года 11:13
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Минфин собирается забрать у "Газпрома" 416 млрд руб. в виде разового повышения НДПИ в 2022г. Пока неясно, приведет ли решение Минфина к пересмотру решения по дивидендам на собрании акционеров "Газпрома" 30 июня. Мы считаем, что на текущую выплату дивидендов "Газпрома" решение Минфина не повлияет. Однако дивиденды за 2022г могут быть ниже, чем прогнозировалось изначально. Эффект от этой поправки примерно равен 6-7 рублям в пересчете на дивиденды. Риск мы видим скорее в продолжении такой практики далее в течение года, однако сейчас даже при всех негативных факторах для "Газпрома" (снижение поставок в Европу, крепкий рубль, повышенный НДПИ) прогнозные дивиденды на 2022г получаются выше, чем за 2021г. Поэтому мы не меняем рекомендацию по "Газпрому", по-прежнему рекомендуем к покупке. Также отметим, что после утверждения дивидендов на ГОСА 30 июня ожидаем всплеска активности покупателей", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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