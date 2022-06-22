Рубль волатилен на старте торгов, обновил семилетний максимум в паре с евро

Москва. 22 июня. Доллар США и евро демонстрируют волатильность на "Московской бирже" в среду утром, при этом евро падал ниже 56 руб. впервые с 27 мая 2015 года. По итогам первой минуты торгов рубль сумел слегка повыситься к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей июня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,72 - 53,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 53,745 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 56,1625 руб./EUR1 (-9,75 коп. к закрытию вторника). В моменте евро опускался ниже 56 руб. впервые с 27 мая 2015 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,04 коп. к уровню закрытия 21 июня, до 54,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 96,31 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,29 руб. ниже официального курса.

В 10:20 МСК курс доллара США составил 53,27 руб./$1, что на 50,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,4 руб./EUR1, подешевев на 86 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 65,7 копейки - до 54,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги среды при повышенной волатильности на фоне разнонаправленных факторов, однако вскоре перешел к уверенному росту и к доллару, и к евро на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых платежей июня.

Средства юридических лиц в российских банках в мае значительно выросли - на 859 млрд рублей, или на 2,2%, преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

"Такой существенный приток в значительной степени может быть обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров", - считает ЦБ.

Регулятор отмечает, что увеличились как рублевые остатки корпоративных клиентов банков (+425 млрд рублей), так и валютные (+$6,1 млрд, или +434 млрд рублей).

Росбанк (MOEX: ROSB) с 4 июля начинает взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Ежемесячная комиссия в размере 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах. Процент рассчитывается на совокупный остаток, если открыто несколько счетов. Суммируются остатки только на текущих счетах, за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.

Правительство на заседании в среду рассмотрит законопроект, который предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая и Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. Он пообещал, что инвесторы, которые получат выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях и конвертируют их в валюту, смогут вывести ее из России без ограничений.

Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.

Цены на нефть перешли к снижению в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в среду составляет $108,84 за баррель, что на 5,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,43 за баррель, что на 5,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.