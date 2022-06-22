Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Новость о поправке в Налоговый кодекс РФ для "Газпрома", предусматривающей временную надбавку к НДПИ на три месяца (с сентября по ноябрь 2022 года), негативна для котировок акций эмитента. Рынок может нервировать вероятность того, что изменение из временного превратится в постоянное. Увеличенные расходы компании приведут к снижению EBITDA и прибыли, а следовательно, по нашим оценкам, и размера дивиденда на акцию за 2022 год с 80 рублей до 73 рублей. При этом дивидендная доходность ожидается очень высокой - в размере 24%. Учитывая потенциал роста в 29% до нашей оценки целевой цены акций "Газпрома", мы сохраняем рейтинг "покупать" по бумагам компании", - пишут эксперты.

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