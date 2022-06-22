Существуют риски снижения цены нефти до $107/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent до уровня $107 за баррель в ближайшие дни, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Утром в среду котировки нефти марки Brent падают. На наш взгляд, это связано прежде всего с продолжением коррекции, которая идет с начала июня. Дополнительное давление оказывает крепнущий доллар. В среду будут опубликованы данные по запасам от API. В случае негативного сюрприза стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ближайшие дни может продолжить откатываться, уйдя к отметке $107 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии.

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