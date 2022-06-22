Рубль может укрепиться до 52 руб./$1 на торгах в среду - Sber CIB

Потенциал укрепления рубля полностью еще не реализован, в среду российская валюта может приблизиться к отметке 52 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

"Участники нефтяного рынка обеспокоены резким повышением процентных ставок в США, которое может негативно повлиять на экономику и спрос на нефть и топливо. В среду глава ФРС США Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом, тон выступления, вероятно, будет достаточно жестким из-за максимальной инфляции за последние десятилетия. Это может негативно повлиять на восприятие рискованных активов на глобальных рынках. По нашему мнению, цена нефти марки Brent может опуститься до $108 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

Доходности ОФЗ во вторник снизились на 3-7 б.п. на фоне укрепления рубля, при этом оборот торгов превысил средние значения за последний месяц. В ближайшее время такая динамика может сохраниться, учитывая предпосылки для дальнейшего замедления недельного роста цен в России, отмечают в Sber CIB.

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