Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и выступление главы ФРС США:

- ИЦП в России за май;

- Данные по недельной инфляции в России;

- Выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом США.

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