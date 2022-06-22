Текущий рост цен бумаг девелоперов на рынке акций РФ будет непродолжительным - "Фридом Финанс"

Текущее повышение котировок бумаг девелоперов на рынке акций РФ будет непродолжительным, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Котировки акций застройщиков растут на новостях об ипотеке. Однако, на наш взгляд, понижение ставки для подобных льготных кредитов не сможет продолжать стимулировать рынок даже в краткосрочной перспективе. Важным драйвером роста стало бы снижение цен на недвижимость, но этот процесс носит длительный характер. Застройщики будут сокращать объем предложения и маскировать удешевление жилья при помощи различных приемов. Как следствие, повышение котировок бумаг девелоперов будет непродолжительным. Более частые сводки о снижении, пусть и небольшом, цен на жилье, а также спроса на ипотеку будут сильнее давить на котировки застройщиков на среднесрочном горизонте", - пишет эксперт в комментарии.

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