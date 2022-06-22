Индекс Мосбиржи, скорее всего, отступит в диапазон 2320-2370п на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, отступит в диапазон 2320-2370 пунктов на торгах в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Внешний фон в среду утром оценивается нами как негативный. Ключевые азиатские индексы снижаются широким фронтом. Фьючерсы на американские и европейские индексы теряют более 1% после вчерашнего роста. Цены на товарных рынках в выраженном минусе. Сильный рубль препятствует росту сырьевых компаний РФ, что и оказывает негативное давление на общий сантимент рынка. Полагаем, что в среду индекс Мосбиржи отступит в диапазон 2320-2370 пунктов ввиду коррекции цен на товарных рынках", - прогнозирует эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.