Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил уверенным ростом первые торги после длинных выходных. В понедельник биржи США не работали из-за праздника, а по итогам прошлой недели фондовые индексы продемонстрировали сильнейший спад более чем за два года. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на высокой инфляции и действиях Федеральной резервной системы по ее сдерживанию. В среду и четверг председатель Федрезерва Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. В пятницу Мичиганский университет опубликует рассчитываемый им индекс доверия потребителей к экономике США за июнь, в котором также учитываются инфляционные ожидания населения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду демонстрируют негативную динамику. В целом рынки находятся в выжидательном настроении перед выступлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК упал на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть перешли к снижению в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в среду составила $110,19 за баррель, что на 3,9% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,5%, до $114,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $104,95 за баррель, что на 4,17% ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $109,52 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,284 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,796 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июня снизился на 0,16% по отношению к понедельнику и составил 107,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,13%, опустившись до 777,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,7%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,5%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-10" (+0,16%), "Роснефть-002Р-04" (+0,1%) и "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" полностью разместило 10-летние выпуски облигаций серий БО-002Р-02 и БО-002Р-03 объемом 10 млрд рублей каждый. По выпускам предстоят оферты - по серии БО-002P-02 через 4 года, по серии БО-002P-03 через 6 лет. Компания установила ставку 1-го купона обоих выпусков на уровне 10,15% годовых. Ставке соответствует доходность к соответствующей оферте в размере 10,41% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуски прошел 15 июня.

ООО "Автоэкспресс" (Новосибирск) полностью разместило выпуск 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 200 млн рублей. Размещение проходило по закрытой подписке, потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты Экспобанка, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание. Ставка 1-2-го квартального купона была установлена на уровне 15% годовых, предусмотрена оферта через полгода.

АО "АПРИ "Флай Плэнинг" 23 июня начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых, купоны квартальные. По бумагам выставлена годовая оферта. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,5% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставки до 16-го купона определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел в рамках оферты 500 тыс. облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 10% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по ставке 11,8% годовых. Срок обращения займа составляет 10 лет, бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 9,85% годовых.

ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 27-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.