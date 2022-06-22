Спрос на ОФЗ сохраняется - ПСБ

Спрос на ОФЗ сохраняется - инвесторы ставят на дальнейшее торможение инфляции на фоне укрепления рубля, отмечается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Эксперт констатирует, что вся кривая ОФЗ в понедельник сместилась под уровень 9% годовых. Доходность индекса RGBI вновь обновила локальные минимумы текущего года - 8,97% годовых (-2 б.п.). Обороты торгов по бумагам, входящих в индекс, выше срединных, увеличившись до 10,5 млрд. руб.

"Рубль продолжает укрепляться, что давит на инфляцию (сегодня вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по инфляции). Инвесторы ждут дальнейших активных действий ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Дополнительным драйвером для рынка выступят погашения ОФЗ во второй половине июля на 0,4 трлн. руб. при возможном выходе Минфина с новыми займами лишь ближе к концу года. На этом фоне ожидаем, что на горизонте 3 месяцев доходности госбумаг перейдут в диапазон 8,0%-8,5% годовых", - пишет Грицкевич.

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