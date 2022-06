Рынок акций США завершил торги уверенным ростом, Brent - $111,27 за баррель

Рынок акций США завершил уверенным ростом первые торги после длинных выходных. Фондовые индексы Азии демонстрируют негативную динамику. Цены на нефть вновь перешли к снижению, Brent на уровне $111,27 за баррель.

Американский рынок акций завершил уверенным ростом первые торги после длинных выходных.

В понедельник биржи США не работали из-за праздника, а по итогам прошлой недели фондовые индексы продемонстрировали сильнейший спад более чем за два года.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на высокой инфляции и действиях Федеральной резервной системы по ее сдерживанию, пишет MarketWatch.

В среду и четверг председатель Федрезерва Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. В пятницу Мичиганский университет опубликует рассчитываемый им индекс доверия потребителей к экономике США за июнь, в котором также учитываются инфляционные ожидания населения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

"Инвесторы будут искать какие-либо намеки на серьезность намерения Пауэлла еще раз повысить ставку на 0,75 процентного пункта", - полагает президент Farr, Miller & Washington Майкл Фарр.

"Рынки будут следить за окончательными данными об инфляционных ожиданиях потребителей в исследовании Мичиганского университета. Они хотят увидеть, насколько агрессивной должна быть ФРС, - отмечает старший инвестиционный аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Хаворт. - Если ожидания перестанут усиливаться, рынки могут воспринять это как то, что политика ФРС начала работать".

Цена акций Kellogg Co. (SPB: K) выросла за день на 2% на новости о разделении бизнеса на три независимые компании. Подразделения по выпуску сухих завтраков и продуктов на основе растительного белка, охватывающие рынки США, Канады и стран Карибского бассейна, будут выделены в самостоятельные компании. Оставшийся бизнес, на который приходится 80% выручки, фокусируется на производстве снеков, лапши быстрого приготовления, сухих завтраков для международных рынков, а также замороженных завтраков для североамериканского рынка.

Котировки акций Lennar Corp. (SPB: LEN) увеличились на 1,6%. Одна из крупнейших строительных компаний США во втором финансовом квартале (март-май) увеличила чистую прибыль на 59% и выручку на 30%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Southwestern Energy Co. (SPB: SWN), работающая в сфере разведки и добычи природного газа, объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом $1 млрд. На этой новости бумаги компании подорожали на 2,8%.

Акции нефтепроизводителей подорожали вслед за ростом цен на нефть: Diamondback Energy (SPB: FANG) - на 8,2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 6,2%, Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) - на 7,1%, Devon Energy (SPB: DVN) - на 4,4%.

Кроме того, поднялись в цене бумаги технологических компаний, в том числе Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,5%.

Стоимость Tesla (SPB: TSLA) взлетела на 9,4%. Главный исполнительный директор Илон Маск заявил, что производитель электромобилей сократит количество штатных сотрудников на 10% в следующие три месяца, но при этом будет наращивать число сотрудников с почасовой оплатой труда. Таким образом, общее число сотрудников Tesla уменьшится примерно на 3,5%.

Mondelez International (SPB: MDLZ), один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, достиг соглашения о приобретении производителя энергетических батончиков Clif Bar & Co. за $2,9 млрд. Бумаги Mondelez подорожали на 1,7%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 641,47 пункта (2,15%) и достиг 30530,25 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH), подорожавшие на 6,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 4,2% и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 89,95 пункта (2,45%) и составило 3764,79 пункта. Подъем продемонстрировали все одиннадцать отраслевых секторов индекса.

Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 270,95 пункта (2,51%) - до 11069,3 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду демонстрируют негативную динамику.

В целом рынки находятся в выжидательном настроении перед выступлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике, отмечают аналитики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Аналитики полагают, что основной причиной падения гонконгского рынка является снижение котировок акций технологических компаний, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста в начале текущей недели, пишет The Wall Street Journal.

Наиболее значительно подешевели бумаги Alibaba Health Information Technology Ltd. - на 13,5%, JD.com Inc. - на 4,8%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 4,7% и Anta Sports Products Ltd. - на 4,5%.

Кроме того, снижается стоимость нефтепроизводителей PetroChina (-3,1%) и CNOOC (-2,8%).

В то же время на 7,2% подскочила цена акций Li Auto Inc. Компания представила вторую модель электромобиля, которая получила название L9. Это внедорожник, который превышает по размерам первую модель Li ONE.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК опустился на 0,1%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Mitsubishi Corp. (-5,5%), Sojitz Corp. (-5,5%) и Inpex (-3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК упал на 2,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. снижается на 0,5%.

Цена бумаг производителя косметики Amorepacific Corp. рухнула почти на 10% из-за обеспокоенности инвесторов тем, что локдауны в Китае негативно скажутся на прибыли компании во втором квартале.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

Котировки акций банков Westpac и Australia & New Zealand Banking Group снижаются на 0,1% и на 0,8% соответственно.

Между тем рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 0,4% и 0,9%.

Цены на нефть перешли к снижению в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в среду составляет $111,27 за баррель, что на $3,38 (2,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,52 (0,5%), до $114,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,94 за баррель, что на $3,58 (3,27%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,53 (1,4%), до $109,52 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.