Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2320-2350п - "Алго Капитал"

Торговая сессия на российском рынке акций начнется в среду с умеренного понижения (в пределах 0,3-1,6%) по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2320-2350 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торгов в России с понижением в пределах 0,3-1,6% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2320-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2300, 2280 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2390 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен продолжить падение на инерции вчерашнего спада. Этому способствует утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Однако позднее не исключена стабилизация указанного индекса и даже его коррекционный отскок от свежего краткосрочного минимума", - прогнозирует эксперт.

По мнению Манжоса, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать внешнеполитические новости на тему вероятного ужесточения режима внешних санкций. Публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США на этой неделе перенесена на четверг.

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