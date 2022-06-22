Котировки нефти сохраняют потенциал снижения до уровня $106/барр. - BCS Express

Котировки нефти сохраняют потенциал снижения до уровня $106 за баррель Brent, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки нефти во вторник показали символический рост. Тема дефицита поставок преобладала, поэтому нефтяные контракты торговались в умеренно позитивном ключе. Тем не менее коррекция еще не закончена, что ярко проявляется сегодня с утра. Фьючерсы на Brent с утра возобновили снижение и торгуются в районе $110/барр. Для одной сессии снижение уже достаточно крупное, так что более глубокие уровни именно сегодня маловероятны. При этом потенциал для снижения еще есть, ориентиром может быть отметка $106/барр.", - пишет аналитик Игорь Галактионов.

Ключевым фактором снижения, на его взгляд, является пересмотр прогнозов по спросу после решения ФРС США повысить ставку сразу на 75 б.п. на последнем заседании. Рынок ожидает, что ставки продолжат расти и дальше.

"Повышение процентных ставок может негативно сказаться на росте экономики: прогноз по росту ВВП в США снижен сразу с 2,8% до 1,7% в 2022г, - указывает эксперт. - Более слабая экономика означает более слабый спрос на топливо. Этот процесс не быстрый и, скорее всего, в 2022г не проявится в полную силу, но уже в 2023г мы можем почувствовать эффект замедления".

Галактионов подчеркивает, что сейчас рынок нефти остается дефицитным, но ухудшение прогнозов на будущее стимулирует инвестфонды сокращать позиционирование по нефтяным контрактам, что оказывает давление на цены.

"Первая волна распродаж прокатилась по рынку в прошлую пятницу, сегодня мы видим продолжение этого тренда. Вероятно, давление на рынок будет иметь временный характер. Но сама тема процентных ставок еще долго будет оставаться в фокусе. Ключевая интрига в том, как далеко готова зайти ФРС США в попытках сдержать инфляцию. Нельзя исключать, что в какой-то момент регулятор остановится, чтобы не допустить полномасштабной рецессии. В таком случае сырьевые цены могут остаться высокими на более долгий срок", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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