Курс доллара может продолжить снижение в диапазон 52-53 руб./$1 - ПСБ

Курс доллара на торгах в среду может продолжить снижение в диапазон 52-53 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

По оценке эксперта, излишек предложения иностранной валюты продолжил расширяться ввиду двух ключевых факторов: "Во-первых, мы связываем укрепление рубля с активизацией экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат 27-28 июня. Во-вторых, степень неопределенности о выгоде хранения долларов у населения продолжает расти, что соответственно, по нашему мнению, подталкивает граждан продавать иностранную валюту (банки вводят комиссии на хранение долларов на счетах, лимиты по системе SWIFT также повышаются). Заметим, что торговая активность долларом с расчетами "завтра" увеличивается второй день подряд".

Аналитик также отмечает, что пара евро-доллар на Forex и Мосбирже торговалась без спреда, что говорит о локальном достижении баланса между спросом и предложением на европейскую валюту. Тем не менее, Жильников считает, что у газовых компаний (из-за ранее принятой меры оплаты газа в рублях) сохраняется рублевый излишек на счетах, что позволяет рассчитывать, что в рамках недели евро к доллару на Мосбирже может стать более дорогим, чем на внешних рынках.

"Мы ожидаем, что курс доллара в среду может продолжить свое снижение к нижней границе целевого диапазона 52-55 руб./$1. Отметим, что укрепление национальной валюты может носить более сдержанный характер ввиду резкого ослабления нефтяных котировок", - прогнозирует эксперт банка.

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Курс доллара может продолжить снижение в диапазон 52-53 руб./$1 - ПС