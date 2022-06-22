Возможно продолжение снижения на рынке акций РФ в среду - "Универ Капитал"

Возможно продолжение снижения на рынке акций РФ в среду, полагает начальник отдела анализа рынков Департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Елена Шишкина.

"После локального повышения индекса Мосбиржи с 15 июня с.г. биржевые быки решили отдохнуть и зафиксировали прибыль по "длинным позициям". Индекс снизился на 1,19%. Его боковая динамика сохраняется, но "быкам" тяжело из-за укрепляющегося рубля. Валютный индекс РТС вырос на 1,65%. Негативом явилось и снижение котировок нефти в конце дня", - отмечает эксперт.

На взгляд аналитика, информационный фон второй половины дня не радовал. Вышла новость, что Минфин намерен временно увеличить в сентябре-ноябре НДПИ на добываемый газ в связи с высокими мировыми ценами. Это позволит привлечь в бюджет до 416 млрд руб. По мнению Шишкиной,новость негативна "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза". Акции "Новатэка" эту новость не заметили, остальные акции оказались под давлением.

Также вышла новость о возможном включении в очередной пакет санкций ЕС российского золота и она привела к снижению котировок "Полюса" на 4,4%. "С акциями золотобывающих компаний в последнее время наблюдается катастрофа, - подчеркивает аналитик. - За месяц они снизились на 15%-20% и акции "Полюса" упрямо двигаются в район минимумов 24 февраля. Светлым пятном на вчерашнем нерадостном фоне были акции компаний застройщиков. Владимир Путин дал поручение продлить нацпроект "Жилье и городская среда" до 2030г".

Отрицательные фьючерсы на открытие американского рынка и закрепление котировок нефти Brent ниже зоны поддержки $113-114/барр., по мнению Шишкиной, создают негативный фон для открытия отечественного рынка в среду.

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