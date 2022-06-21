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21 июня 2022 года 19:41

Рынок акций РФ просел ниже 2360п по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля, выросли девелоперы

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз в ожидании новых антироссийских санкций Запада, которые могут затронуть сектор золота, а также на фоне новой волны укрепления рубля; индекс Мосбиржи откатился ниже 2360 пунктов, растеряв весь рост начала недели, при этом выросли бумаги девелоперов во главе с ПАО "Группа компаний ПИК" (+9,5%) на ожиданиях господдержки сектора.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился до 2358,81 пункта (-1,9%, утром индекс поднимался выше 2415 пунктов), индекс РТС вырос до 1379,97 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар упал до 53,84 рубля (-1,79 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании акционеров (ГОСА) в заочной форме поддержали решение о невыплате дивидендов за 2021 год, следует из материалов компании.

Подорожали во вторник акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Кризис вокруг Украины продлится длительное время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC. Песков также отметил, что в ходе кризиса Запад продемонстрировал свое подлинное отношение к России, в результате он "никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы".

Золото может стать объектом новых антироссийских санкций Евросоюза, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Вопрос введения ограничительных мер в отношении золота, возможно, будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС 23-24 июня, говорят источники. При этом пока неясно, идет ли речь о запрете на экспорт золота из РФ или импорт драгметалла из России, отмечает Reuters. Из материалов агентства также нельзя сделать вывод, идет ли речь о золоте ЦБ РФ или добытом на территории России.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ показал во вторник смешанную динамику индексов на фоне укрепления рубля. В среду также ожидается боковая динамика рынка в рамках 2340-2400 пунктов по индексу Мосбиржи, настроения инвесторов будут определяться динамикой рубля и корпоративными историями.

Внешний фон оптимистичный, но дальнейший рост мировых фондовых площадок ограничен обеспокоенностью инвесторов рисками глобальной рецессии. В среду внимание игроков будет сфокусировано на выступлении главы Федрезерва Пауэлла. Нефть Brent превысила $115 за баррель - факторами поддержки выступают сохраняющийся дефицит предложения на рынке нефти и отсутствие на текущий момент четкой позиции администрации США в отношении планов по увеличению добычи в стране. Американские нефтеперерабатывающие заводы уже эксплуатируют свои мощности очень высокими темпами. Кроме того, несмотря на ограничения со стороны западных стран в отношении экспорта российской нефти, спрос Индии и Китая достиг максимумов, что благоприятно для нефтяных котировок и для российской валюты, полагает Линчик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи не сумел развить рост к верхней границе канала 2280-2450 пунктов. Ключевое давление на рынок оказывал нефтегазовый сектор на фоне резкого укрепления рубля до многолетних максимумов; исключением стали подорожавшие акции "НОВАТЭКа". Распродажи наблюдались в фишках банковского сектора, легким ростом отличились сталелитейщики (НЛМК, "Северсталь", ММК) после заявлений президента России о развитии застройки в стране. На эту же новость бурным ростом отреагировали девелоперы.

В целом на текущей неделе давление на индекс Мосбиржи может сохраниться из-за весьма крепких позиций рубля, не исключен выход индикатора к нижней границе коридора 2280-2450 пунктов, полагает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что рынок акций РФ развернули вниз перспективы увеличения налоговой нагрузки "Газпрома".

Правительство временно увеличивает НДПИ на газ, что может существенно сказаться на доходах газовой компании. В частности, Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс о временном увеличении в сентябре-ноябре НДПИ на добываемый газ, решение о дополнительных изъятиях принято в связи с высокими ценами на газ в Европе. Также под давлением во вторник оказались акции золотодобытчиков, что можно объяснить просадкой золота. Между тем, согласно данным швейцарской таможни, в Швейцарию было поставлено более 3 тонн золота из РФ в мае - это первая поставка из РФ с февраля.

В Госдуме РФ одобрили законопроект о параллельном импорте, но пока сложно говорить о том, когда каналы поставки заработают в полную силу. Соответственно, рубль укрепляется на фоне сохраняющегося притока валютной выручки, отмечает аналитик.

Нефть подорожала на фоне существующего реального дефицита поставок и сохраняющегося сильного спроса. Ранее поступали сообщения, что Иран может снять свое требование по признанию "Корпуса стражей революции" не террористической организацией. Однако одновременно Тегеран наращивает активность по обогащению урана на более производительных центрифугах. То есть переговоры по иранской тематике все же не разрешатся удачным завершением в обозримом будущем. Соответственно, источников компенсации поставок нефти из РФ не предвидится, полагает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отметил спрос на акции застройщиков, которые продолжили отыгрывать перспективу сокращения ставки льготной ипотеки до 7% с 9%. При этом увеличение в новостном потоке числа сообщений о новых санкционных инициативах Запада, в частности, седьмом пакете рестрикций со стороны ЕС, охлаждало аппетит покупателей.

В середине недели внимание инвесторов сохранится на ситуации с курсом рубля, геополитике и сигналах регуляторов. В среду и четверг глава ФРС Джером Пауэлл будет выступать перед Сенатом и Конгрессом с отчетом о монетарной политике по итогам полугодия. С учетом резкого повышения процентных ставок по результатам июньского заседания участники торгов будут прислушиваться к тезисам руководителя Федрезерва. Европейский центральный банк в среду проведет заседание по вопросам немонетарной политики. Индекс МосБиржи 22 июня будет формироваться в пределах 2300-2425 пунктов, полагает Бахтин.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,8%) и Штаты (индексы растут на 1,8-3%).

На рынках сохраняются опасения по поводу рецессии в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что усилия американского и европейского центробанков по замедлению инфляции, находящейся на максимуме за 40 лет, могут стать препятствием для роста мировой экономики.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае упали на 3,4% относительно апреля и составили 5,41 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты в среднем прогнозировали сокращение показателя с ранее объявленного апрельского уровня до 5,4 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены подросли, отыгрывая потери прошлой недели на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $114,59 за баррель (+0,4% и +1,8% в понедельник), июльская WTI - $110,57 за баррель (+0,9% к уровню пятницы).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-5,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-3,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,2%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-3,2%).

Акционеры ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-1,9%) на годовом собрании в заочной форме во вторник приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, говорится в материалах компании. По итогам 2020 года "Россети Северо-Запад" не выплачивали дивиденды из-за получения компанией чистого убытка по РСБУ в размере 1,371 млрд рублей.

Подорожали бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+9,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+8,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7,4%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,1%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+4,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,3%).

Президент РФ Владимир Путин предложил проработать план модернизации сетей ЖКХ, который на первоначальном этапе может быть рассчитан на пять лет. Кроме того, Путин поручил правительству РФ финансово поддержать регионы в строительстве жилья, которое будет сдаваться внаем с возможностью последующего выкупа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,532 млрд рублей (из них 15,469 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 9,779 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка, и 4,978 млрд рублей - на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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