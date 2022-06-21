Цены евробондов РФ во вторник подросли благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также сильному торговому сальдо

Москва. 21 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали умеренный рост благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также сильному торговому сальдо, что способствует также укреплению рубля. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене под давлением ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что в свою очередь может вогнать экономику США в рецессию. Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов в основном сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 15 базисных пунктов, до 25,45% от номинала (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов - до 23,65% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 240 базисных пунктов, до 28,16% от номинала (их доходность снизилась на 174 базисных пункта - до 21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 181 базисный пункт). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли в цене на 383 базисных пункта, до 22,91% от номинала (их доходность снизилась на 447 базисных пунктов, до 23,24% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 40 базисных пунктов - до 19,09% от номинала (их доходность снизилась на 85 базисных пунктов - до 61,12% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 27 базисных пунктов, до 19,65% от номинала (их доходность снизилась на 44 базисных пункта, до 47,68% годовых), с погашением в 2030 году - на 1 базисный пункт, до 25,08% от номинала (их доходность выросла на 63 базисных пункта - до 177,1% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 578 базисных пунктов, до 17,46% от номинала (их доходность выросла на 755 базисных пунктов, до 41,6% годовых), а самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 19 базисных пунктов, подешевев до 26,12% от номинала (его доходность выросла на 147 базисных пунктов - до 157,53% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 июня находилась под влиянием противоречивых факторов, но в итоге позитивные моменты все же смогли перевесить. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных долговых рынках в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали высокие цены на нефть и газ, а также укрепляющийся рубль.

Внимание глобальных инвесторов по-прежнему сосредоточено на высокой инфляции и действиях Федеральной резервной системы по ее сдерживанию. Экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики США и предупредили, что риск рецессии возрастает. На текущий момент в банке оценивают вероятность вхождения экономики в рецессию в течение следующего года в 30% по сравнению с 15% ранее. Эксперты видят и 25%-ную условную вероятность рецессии через год, если ее удастся избежать в следующем году. Суммарная вероятность рецессии в следующие два года составляет 48% против 35% ранее.

Федрезерв на минувшей неделе поднял ставку по федеральным фондам сразу на 75 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания. В последний раз американский регулятор поднимал ставку таким шагом в 1994 году. Сейчас диапазон ставки составляет 1,5-1,75% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции не исключил возможность поднятия ставки еще на 75 базисных пунктов на следующем заседании в июле.

В свою очередь главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил о том, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов в июле, однако размер сентябрьского повышения пока не определен. Эти слова позволили участникам рынка предположить, что ключевая ставка в еврозоне может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов.