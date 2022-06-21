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21 июня 2022 года 19:24

Рубль завершил торги вторника на семилетних максимумах к доллару и евро

Москва. 21 июня. Доллар США и евро обвалились до минимальных значений за последние семь лет на "Московской бирже" по итогам торгов вторника. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня.

Курс доллара США составил 53,78 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,86 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар опустился ниже 54 руб./$1 впервые с 24 июня 2015 года. Евро стоил 56,26 руб./EUR1, подешевев на 2,59 рубля. Евро опустился ниже 57 руб./EUR1 впервые с 28 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,18 рубля - до 54,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обновил многолетние максимумы к доллару и евро по итогам торгов вторника в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня. Поддержку рублю также оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает реагировать на сообщения, что все большее число банков планирует начать взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов. Росбанк (MOEX: ROSB) сообщил, что начнет взимать комиссию с 4 июля, ранее на такие меры пошли Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) и Райффайзенбанк.

Ежемесячная комиссия в размере 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах, сообщил Росбанк. Процент рассчитывается на совокупный остаток, если открыто несколько счетов. Суммируются остатки только на текущих счетах, за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.

Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.

Как сообщалось, Минпромторг утвердил широкий перечень товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия правообладателей. В перечень внесли парфюмерию, одежду и обувь, часы, мебель, бумагу, разную технику, транспорт, электронику, металлы, топливо. В список включили продукцию множества брендов, в частности, технику Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla (SPB: TSLA), Toyota.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает, правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля, заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума. Тема переукрепившегося рубля была одной из основных на макроэкономических сессиях ПМЭФ-2022.

По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему. "Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах", - ответил он на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

ЦБ РФ встал на защиту принципов инфляционного таргетирования, переход от него к управлению курсом рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики, заявил в понедельник зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", - сказал Заботкин.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжает укрепляться, курс пары "доллар-рубль" опустился ниже 54 руб./$1. "Традиционно к концу месяца продажи валюты со стороны экспортеров усиливаются, и пока нет очевидных факторов, которые могут препятствовать укреплению рубля в моменте. Восстановление спроса на валюту за счет роста импорта сейчас идет очень медленно. Мы не исключаем, что для стабилизации курса в среднесрочной перспективе правительство может возобновить использование механизма абсорбирования избытка валюты в резервные фонды", - говорит Алексеев.

"Рубль на торгах во вторник вновь берет многолетние максимумы. Мы предполагали дальнейшее укрепление рубля на фоне налогового периода, поскольку текущий спрос на валюту не покрывает избыточное предложение. В Госдуме одобрили законопроект о параллельном импорте, но пока сложно говорить о том, когда каналы поставки заработают в полную силу. Соответственно, рубль укрепляется на фоне сохраняющегося притока валютной выручки", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Цены на нефть поднимаются во вторник на прогнозах увеличения спроса на энергоресурсы в мире, а также сигналах потенциального сокращения предложения.

Главный исполнительный директор крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди заявил на Катарском экономическом форуме во вторник, что спрос на нефть в Китае восстанавливается, при том, что компании сектора не могут нарастить добычу в достаточном объеме. Такая ситуация означает, что цены вряд ли будут снижаться, отметил он.

В Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. считают, что предложение на глобальном нефтяном рынке будет недостаточным в ближайшие 3-5 лет в связи с тем, что инвестиции в сектор с момента начала пандемии COVID-19 были недостаточными. Нефтяным компаниям потребуется время, чтобы наверстать упущенное в плане инвестиций и обеспечить достаточное предложение, заявил CEO компании Даррен Вудс на Катарском форуме.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник составляет $114,64 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,33 за баррель, что на 1,24% выше итогового значения пятницы. В понедельник торги WTI не проводились в связи с праздником в США.

Накануне национальная нефтяная компания Эквадора Petroecuador предупредила о возможности вынужденной приостановки экспорта нефти из-за протестов в стране, в то время как в Ливии объемы добычи остаются крайне волатильными.

Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ограничить стоимость экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного потолка.

Банк России во вторник, 21 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 610 млрд рублей (при лимите 1 трлн 610 млрд рублей и спросе 2 трлн 94,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,21% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 июня, банки разместили 1 трлн 506,3 млрд рублей (при лимите 1,9 трлн рублей и спросе 1 трлн 506,3 млрд рублей) в среднем по ставке 9,24% годовых.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 июня на 1,4646 рубля, до 54,7081 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,3437 рубля, до 57,4566 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 2,0015 рубля по отношению к прошлой пятнице и составил 54,667 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за выходного дня в США по случаю Дня освобождения от рабства. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,4785 рубля относительно понедельника и составил 54,6093 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 16,624 млн, из которых $1 млрд 190,396 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 826,228 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,3396 рубля, до 57,5181 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,3967 рубля, до 57,388 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 370,445 млн, из которых EUR376,808 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR993,637 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 27 базисных пунктов (б.п.) - до 9,19% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 8 б.п. - до 9,54% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 7 б.п. - до 9,77% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 9,85% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 13 б.п. - также до 9,85% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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