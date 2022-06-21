BCS Express назвал 7 самых доходных акций РФ для пенсионного портфеля. В список вошли "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "ФосАгро", Банк "Санкт-Петербург", "Таттелеком", "Белуга Групп" и "ГК ПИК", сообщается в материале инвесткомпании.

"Год назад мы запускали пробный портфель из пяти акций США, в который вошли компании-лидеры роста за последние 30, 10 и 5 лет. Портфель очень неплохо показывает себя в текущем кризисе, обгоняя бечмарки на 13-20%. Идея изначально состояла в следующем: брать старейшие, крупнейшие и наиболее стабильно растущие бумаги из пяти слабо пересекающихся направлений рынка, причем с опорой на дивидендные фишки. Попробуем собрать близкий по смыслу портфель из российских фишек. Будем следовать той же логике: ищем проверенные временем компании, готовые платить дивиденды, чьи акции имеют запас хода на десятилетия вперед", - пишет эксперт Валерий Емельянов.

По стабильности динамики (средней доходности акций) аналитик делал выбор между двумя фаворитами сектора - "Газпромом" и "ЛУКОЙЛом" с перевесом в пользу второго. Тема с дорогим газом в тренде уже второй год, но, на взгляд Емельянова, есть риски, что она так же быстро сойдет, как и пришла. Лукойл - частная компания с 20-летней дивидендной историей. За эти годы она увеличила капитал инвесторов в 40 раз.

"Лучшая бумага последних лет по суммарной динамике, весу на мировом рынке и возможным перспективам на ближайшее десятилетие - "Полюс". Золото не настолько циклично, как сталь, уголь и промышленные цветные металлы. Компания, хотя и перерывами, платит дивиденды 15 лет. За это время увеличила вложения инвесторов более чем в 10 раз", - указывает аналитик.

Крупнейшая и самая успешная компания химического сектора - "ФосАгро". Один из лидеров рынка не только в последние месяцы, но и годы. Ключевой поставщик фосфатов на мировой рынок (четверть потребления Европы). Под санкции не попал и вряд ли попадет. Дивиденды платит более 10 лет, суммарно принесла за эти годы около 1500% (рост в 16 раз), констатирует стратег инвесткомпании.

Неожиданный лидер финансовго сектора - Банк "Санкт-Петербург". По стабильности динамики акций он выглядит лучше Сбера и ВТБ, считает Емельянов. В растущем тренде с 2015г, от санкций напрямую не пострадал, но с дивидендами пока притормозил. История выплат берет начало еще с 2009г. Инвесторы заработали на бумаге в последние 7 лет около 70%.

Еще одна региональная фишка - "Таттелеком". Крупнейший оператор и провайдер Татарстана с базой клиентов около 2 млн человек. От федеральных лидеров "МТС" и "Ростелекома" отличается тем, что его акции поступательно растут много лет подряд. Компания платит дивиденды с 2007г. Суммарная доходность за 15 лет - около 150%, отмечается в комментарии.

Наиболее устойчивая динамика среди компаний потребительского сектора в последние годы - у "Белуги". Крупнейший производитель алкоголя в стране и владелец сети ВинЛаб. "Опора на внутренний рынок минимизирует влияние санкций, - подчеркивает Емельянов. - Компания только третий год платит дивиденды, но по динамике акций ей нет равных в своем секторе. Выросла почти впятеро за 10 лет".

Бессменный лидер строительного сектора - "Группа ПИК". Крупнейший девелопер столичного рынка и соответственно всей России. "Желание государства поддерживать стройку растет с каждым годом, и это позитив для компании. ПИК платит дивиденды с 2018г. Одна из самых подвижных голубых фишек: +100% за пять лет и +800% за десять", - пишет эксперт BCS Express.

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