Цены на медь отражают состояние мировой экономики - ПСБ

Цены на медь отражают состояние мировой экономики, что обусловлено использованием металла во многих промышленных областях, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на медь являются хорошим отражением текущего состояния мировой экономики. Это обусловлено прежде всего тем, что медь используется во многих промышленных областях. По данным "Норникеля", в прошлом году 29% потребления пришлось на сектор строительства, 27% меди было использовано в электрических сетях и по 11% пришлось на тяжёлое машиностроение и транспорт. Кроме того, цены на медь хорошо коррелируют с инфляционными ожиданиями, которые также могут выступать индикатором "здоровья" экономики, например, в США", - пишет эксперт банка.

На фоне повышения ключевой ставки ФРС в середине прошлой недели, а также ухудшения прогнозов относительно роста вероятности наступления рецессии в США, инфляционные ожидания по 10-ти летним долларовым гособлигациям перешли к снижению, указывает Головинов. Это, в свою очередь, утянуло за собой цены на медь, которые вернулись к значениям марта прошлого года, уйдя ниже уровня $8800 за тонну.

"Ожидаем некоторое восстановление цен на медь благодаря восстановлению спроса в Китае после вспышки COVID-19 весной этого года, однако цены останутся под давлением. По нашим оценкам, средняя стоимость меди в 2022г составит $9300 за тонну, что позволит "Норникелю" заработать около 4,5 млрд долларов выручки от реализации только этого металла (+18% г/г)", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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