Рост цен на нефть будет сдержанным - BCS Express

Рост нефтяных котировок будет сдержанным в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Нефтяные котировки смогли избежать более серьезного падения в начале недели, чему способствовало сохранение рисков дефицита предложения, в том числе из-за геополитики, при одновременном восстановлении спроса после пандемии. Правда, ужесточение монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией способно навредить экономическому росту и спросу на сырье. Эти угрозы будут сдерживать рост сырьевых цен", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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