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21 июня 2022 года 15:32

Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых платежей

Москва. 21 июня. Доллар США и евро активно падают на "Московской бирже" во вторник днем, обновив семилетние минимумы. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня.

Курс доллара США составил 54,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,06 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 54,2 руб./$1 впервые с 24 июня 2015 года. Евро стоил 57,35 руб./EUR1, подешевев на 1,5 рубля. Ранее евро опускался до 57,09 руб./EUR1 впервые с 28 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,26 рубля - до 55,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах, обновив семилетние максимумы в обеих парах подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает анализировать заявления российских властей относительно дальнейшей финансовой политики, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума.

Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.

Как сообщалось, Минпромторг утвердил широкий перечень товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия правообладателей. В перечень внесли парфюмерию, одежду и обувь, часы, мебель, бумагу, разную технику, транспорт, электронику, металлы, топливо. В список включили продукцию множества брендов, в частности: технику Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla (SPB: TSLA), Toyota.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает, правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля, заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума. Тема переукрепившегося рубля была одной из основных на макроэкономических сессиях ПМЭФ-2022.

По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему. "Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах", - ответил он на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

ЦБ РФ встал на защиту принципов инфляционного таргетирования, переход от него к управлению курсом рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики, заявил в понедельник зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", - сказал Заботкин.

"Вербальные интервенции, прозвучавшие в рамках недавнего форума в Санкт-Петербурге, не возымели должного эффекта - рубль проигнорировал заявления о переукреплении, продолжая уверенное шествие на север и обновляя максимумы семилетней давности. Отчасти такая непоколебимость объясняется пониманием того, что у Минфина связаны руки, поскольку ведомство не может реализовать фактическую интервенцию со скупкой валюты из-за западных санкций. Еще более значимым фактором в пользу роста нашей валюты (помимо отмены бюджетного правила) остается резкое сокращение импорта, опять же, по причине введенных ограничений. Как минимум до конца месяца сомнений в сохранении крепких позиций рубля нет. Более того, на горизонте появляются новые долгосрочные максимумы в преддверии грядущего пика налоговых выплат. Так, не исключено, что доллар дойдет до 50 руб. и даже испытает этот уровень на прочность. В среднесрочной же перспективе по мере восстановления импорта позиции рубля начнут ослабевать, и уже к концу лета - началу осени курс, вероятно, будет выше 70 руб.", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Помимо превалирующих в последние месяцы макроэкономических факторов, локальную поддержку рублю может оказывать продажа валютной выручки в рамках подготовки к уплате налогов экспортёрами. По словам зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, Центробанк считает неприемлемым таргетирование курса рубля, поскольку это приведёт к отказу от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики и негативно скажется на сдерживании инфляции, которая получит более сильную импортную составляющую через привязку к валюте. При отсутствии новых геополитических потрясений и сохраняющемся макроэкономическом фоне мы считаем, что рубль сохраняет потенциал к умеренному укреплению по мере приближения налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефть продолжает дорожать во вторник за счет сигналов сильного спроса на топливо этим летом на фоне по-прежнему скудного предложения из-за санкций против России.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК во вторник составляет $115,99 за баррель, что на 1,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,48 за баррель, что на 2,31% выше итогового значения пятницы. В понедельник торги WTI не проводились в связи с праздником в США.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.

США и их союзники продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ограничить стоимость экспортируемой Россией нефти, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного потолка.

"Мы продолжаем продуктивные переговоры с нашими партнерами и союзниками по всему миру относительно того, как можно ограничить приток доходов от продажи энергоресурсов в Россию, предотвратив при этом негативные последствия для мировой экономики", - заявила Йеллен в ходе пресс-конференции в Торонто. "Мы обсуждаем введение ценового потолка или других ценовых условий, которые могли бы усилить уже принятые или только предложенные ограничения со стороны Европы, США, Великобритании и других стран", - приводит слова Йеллен агентство Bloomberg.

Объясняя, о каких "ценовых условиях" идет речь, Йеллен заявила, что это может быть ограничение для стоимости продаваемой нефти, которое позволит танкерам получать страховку. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Порядка 90% мирового рынка страхования танкеров приходится на ассоциацию страховых компаний International Group of P&I Clubs, которая подчиняется европейскому законодательству.

Отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то решения приняты к саммиту G7, который пройдет 26-28 июня в Германии, Йеллен ответила: "Следите за новостями. Мы действительно активно работаем над этим с нашими партнерами".

Банк России во вторник, 21 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 610 млрд рублей (при лимите 1 трлн 610 млрд рублей и спросе 2 трлн 94,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,21% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 июня, банки разместили 1 трлн 506,3 млрд рублей (при лимите 1,9 трлн рублей и спросе 1 трлн 506,3 млрд рублей) в среднем по ставке 9,24% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 27 базисных пунктов (б.п.) - до 9,19% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 8 б.п. - до 9,54% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 7 б.п. - до 9,77% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 9,85% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 13 б.п. - также до 9,85% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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