S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3640-3740п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3640-3740 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает стремительное падение, опустившись ниже сопротивления на уровне 3700 пунктов. RSI сигнализирует о достижении локального "дна" и потенциальной возможности краткосрочного отскока котировок, однако признаки долгосрочного разворотного сигнала пока не отмечаются", - указывают эксперты в комментарии.

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