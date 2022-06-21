Рубль остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса - BCS Express

Курс рубля остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса спроса и предложения, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Каких-либо новостей, способных вызвать очередную волну укрепления рубля, не наблюдается, и, вероятно, он остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса спроса и предложения. Покупателей иностранной валюты по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить продажи, не двигая курсы вниз. Ситуацию усугубляют опасения многих крупных участников оставаться в инвалюте из-за санкционных угроз, которые способны задеть и всю инфраструктуру валютного рынка, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Это, с одной стороны, увеличивает предложение инвалюты, с другой - сдерживает спрос. Кроме того, нефтяные цены удержались от более глубокой коррекции и перешли к активному восстановлению. Серьезное снижение сырьевых котировок сейчас видится чуть ли не единственным фактором, который бы мог вызвать устойчивое ослабление рубля".

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