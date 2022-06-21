Рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления по мере приближения налогового периода, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжает укрепление после открытия торгов во вторник. Помимо превалирующих в последние месяцы макроэкономических факторов, локальную поддержку рублю может оказывать продажа валютной выручки в рамках подготовки к уплате налогов экспортёрами. По словам зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина Центробанк считает неприемлемым таргетирование курса рубля, поскольку это приведёт к отказу от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики и негативно скажется на сдерживании инфляции, которая получит более сильную импортную составляющую через привязку к валюте. При отсутствии новых геополитических потрясений и сохраняющемся макроэкономическом фоне мы считаем, что рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления по мере приближения налогового периода", - пишут эксперты банка.

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