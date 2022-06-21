Наиболее вероятно мощное восстановление рынка акций РФ в ближайшие годы - "Солид Брокер"

Наиболее вероятно мощное восстановление рынка акций РФ в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании "Солид Брокер".

"Мы уже писали о трех основных драйверах роста рынка в виде снижения ставки, отсутствия западной ликвидности и дивидендного сезона. Отдельно хотим подчеркнуть два факта. Во-первых, российский рынок, как и российская экономика, становится более изолированным от глобального. Это значит, что корреляция с американским фондовым рынком будет оставаться довольно слабой. И опасения, что "Америка утащит нас за собой", на наш взгляд, сильно преувеличены. По сути, основная часть падения американского рынка уже состоялась. Более того, российский рынок и американский находятся в разных циклах с точки зрения процентной ставки", - отмечают эксперты.

Во-вторых, по их мнению, у российских инвесторов остается не так много инвестиционных альтернатив: привлекательность депозитов падает, валютные накопления вынуждают конвертировать в рубли, а покупка иностранных акций стала в разы более рискованной. Поэтому деньгам просто некуда деться, кроме как на фондовый рынок и в реальный сектор, что вызовет рост индексов. Поэтому в ближайшие год-два мы увидим мощное восстановление российского фондового рынка, уверены аналитики "Солид Брокер".

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