Нефть продолжит торговаться в диапазоне $112-117/барр. в ближайшие дни - Альфа-банк

Нефть, скорее всего, продолжит торговаться в довольно узком диапазоне $112-117/барр. в ближайшие дни, отмечается в комментарии Альфа-банка.

"Сразу после резкого повышения процентной ставки ФРС США на прошлой неделе, цены на нефть марки Brent обвалились на 7%, закрепившись у отметки $113/барр. в минувшую пятницу, в то время как котировки WTI впервые за последние 8 недель продемонстрировали снижение, провалившись на 9% ниже отметки $110/барр. Оказавшись втянутым в борьбу мировых Центробанков с растущей инфляцией, нефтяной рынок не смог парировать укол Международного энергетического агентства (МЭА), заявившего, что необоснованный рост цен на рынке и возможное снижение экономической активности омрачают перспективы роста спроса на нефть в 2П22г", - пишут эксперты банка.

Тем не менее, несмотря на то, что неутешительные перспективы мировой экономики и укрепление курса доллара продолжат оказывать давление на нефтяные котировки, аналитики отмечают значительный рост спроса на срочные поставки североморских сортов нефти, обострившиеся в северо-западной Европе. Так, особенно остро нефтяной рынок испытывает дефицит нефти марки Brent, что демонстрирует премия в котировках североморской датированной (нефть с поставкой в текущем месяце), которая выросла до $4,6/барр. на прошлой неделе.

"Поскольку спрос на бумажные и физические контракты может только усилиться, когда в соответствии с требованиями шестого санкционного пакета ЕС в силу вступит запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, мы ожидаем, что цены на нефть могут получить существенную поддержку уже в ближайшие дни, - отмечают стратеги Альфа-банка. - В случае же, если индекс деловой активности в Китае, публикация которого ожидается в четверг, укажет на дальнейший рост покупательной способности Поднебесной, спрос на энергоносители в Азии может вновь выступить драйвером роста нефтяного рынка. С учётом психологической поддержки котировок WTI у отметки $110/барр., мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent вряд ли просядут существенно ниже $112/барр., в то время как позитивные новости из Поднебесной могут подтолкнуть котировки к отметке $117/барр. уже в конце недели. Так, в условиях сниженной волатильности на рынке, мы предполагаем, что Brent продолжит торговаться в довольно узком диапазоне $112-117/барр. в ближайшие дни".

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