Аналитики BCS Express позитивно оценивает перспективы цены акций "Яндекса" на горизонте года, прогнозная стоимость бумаг - выше 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Яндекс" объявил, что до 22 июня закроет сделку о выкупе 93,2% конвертируемых облигаций у их держателей. За каждые $200000 номинальной стоимости облигаций эмитент заплатит держателям $140000 и 957 акций компании. Бумаги в рамках сделки оценены в $62,7 за штуку, что примерно в два раза выше текущих рыночных котировок. Ранее сообщения о выкупе бондов уже появлялись, но все равно этот момент позитивен для бумаг. На горизонте года положительный взгляд на перспективы цены акций "Яндекса" на Мосбирже (с целями выше 2000 рублей)", - отмечает эксперт инвестиционной компании Василий Карпунин.

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