Рынок акций РФ после позитивного начала торгов развернулся вниз, индекс Мосбиржи провалился к 2370п из-за укрепления рубля

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник развернулся вниз, индекс Мосбиржи провалился в район 2370 пунктов из-за новой волны укрепления рубля в период подготовки экспортеров к пику налоговых платежей месяца; внешние фондовые площадки и нефть при этом растут.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2370,42 пункта (-1,4%, утром индекс поднимался выше 2415 пунктов), индекс РТС - 1356,27 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар упал до 55,11 рубля (-0,53 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,9% и -2,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%).

Кризис вокруг Украины продлится длительное время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC. Песков также отметил, что в ходе кризиса Запад продемонстрировал свое подлинное отношение к России, в результате он "никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы".

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, "быки" не оставляют идеи протестировать сопротивление 2425 пунктов по индексу МосБиржи, причем их планы могут оказаться масштабнее - индекс в дальнейшем может пробить сопротивление 2500 пунктов с дальнейшим выходом к 2800 пунктам. Геополитические угрозы на время ушли на второй план. Страны Европы не собираются передавать Украине в ближайшие месяцы тяжелое вооружение, а огромное количество этой техники ВСУ потеряло во время спецоперации РФ. Военные заводы на Украине разрушены, а поставки из США не могут скомпенсировать эти потери даже на 50%. Возможно, инвесторы обратят внимание на эти угрозы во время саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня, но до него еще далеко.

"Нефтебыки" также полны оптимизма, но замедление мировой экономики может подточить спрос на нефть, поэтому эйфории по поводу дальнейшего сильного роста цен нет. Наиболее агрессивный майский повышательный тренд пробит вниз, сейчас на отметке $118 за баррель Brent находится техническое сопротивление, отмечает Верников.

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, верхняя граница текущей консолидации рынка проходит на уровне 2440 пунктов по индексу МосБиржи. Консолидация представляет сходящийся треугольник с основанием в виде волны восстановления, продемонстрированной в конце апреля. Выход из данной формации может указать направление дальнейшего среднесрочного движения рынка.

Ожидаемые на неделе выступления представителей ведущих мировых центробанков могут привести к формированию слаженной динамики мировых рынков. Основным фактором для инвесторов при принятии решений продолжает оставаться оценка траектории ставок в ведущих экономиках и опасения относительно влияния действий регуляторов в рамках ДКП на мировую экономику, показатели компаний.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, негативом для рынка акций РФ могли стать новости, что в Европе и США обсуждают новые санкции против России, которые могут включать ограничения на нефтяные цены.

В США рынок акций может начать неделю с коррекционного роста, снимая среднесрочную перепроданность и ожидая новых сигналов представителей ФРС в ближайшие дни. Нефть во вторник растет, отступив от района краткосрочных поддержек $112 и $109 за баррель Brent и WTI соответственно (нижние полосы Боллинджера дневного графика), пытаясь сохранить среднесрочный восходящий тренд. Ближайшие сопротивления для котировок расположены у $115,50 и $110 за баррель. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в условиях усиления давления на энергетический сектор России, а также перспективы ускорения экономической активности в Китае.

Для индекса РТС сопротивление находится на 1390 пунктах, для индекса МосБиржи - на уровне 2440 пунктов. Настроения в РФ продолжают определять корпоративные истории, в то время как за рубежом ждут сигналов со стороны центральных банков в отношении денежно-кредитной политики. Вторник, в частности, отметится выступлениями представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, а в России пройдут совет директоров "Газпрома" и годовое общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа". Западные страны намерены усилить давление на энергетический сектор РФ и, судя по сообщениям СМИ, приступили к разработке новых вариантов ограничений, что несколько сдерживает "быков", отмечает Кожухова.

В США накануне биржи не работали в связи с государственным праздником.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,9% к уровню прошлой пятницы).

На рынках сохраняются опасения по поводу рецессии в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что усилия американского и европейского центробанков по замедлению инфляции, находящейся на максимуме за 40 лет, могут стать препятствием для роста мировой экономики.

Hang Seng находится вблизи 2-недельного максимума, поддержку индикатору оказывают сообщения о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отмены ряда пошлин в отношении Китая, чтобы справиться с растущей инфляцией. Трейдеры также оптимистично отреагировали на сообщения о том, что китайский застройщик China Evergrande обнародует предварительный план реструктуризации до конца следующего месяца, что соответствует первоначальному крайнему сроку.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут, отыгрывая потери прошлой недели на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $115,41 за баррель (+1,1% и +1,8% в понедельник), июльская WTI - $111,63 за баррель (+1,9% к уровню пятницы).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,9%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+11,8%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+10,1% и +3,6% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,3% и +4,7% "префы"), ПАО "Группа Прзитив" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,09 млрд рублей (из них 4,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,963 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,338 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").